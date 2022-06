Nova Rock: Die Welt als Promille und Vorstellung

Geprobt – Sie erinnern sich, kleine Welt, große Welt – wird beim Rockfestival an sich aber auch jenes Zusammenleben, das nach den Monaten der sozialen Distanzierung im echten Leben leider immer noch ordentlich knirscht. Hier aber funktioniert’s schon wieder.

Mit einer an Wurschtigkeit grenzenden Gesamttoleranz tummeln sich auf dem längst wieder staubigen Acker mehr als 50.000 Menschen, die nur von der Weite der elterlichen Wohnzimmercouch aus wie eine gleichförmige Masse an tätowierten Problembuben aussehen. Im Detail aber ist eines der Wunder der Rockmusik, welch unterschiedliche Partygängernuancen hier gemeinsamen Platz finden – verbunden durch eine Stimmung, die von „Laisser-faire“ bis zu „Passt schon, Prost!“ reicht.

Wie weit diese Toleranz reicht, zeigte sich etwa am späten Freitagabend: Die erstaunliche Band Heilung führte ihr neuheidnisches Neo-Folk-Performancetheater auf – felltragende Männer bliesen in Tierknochen, schwangen Speere und sangen das, was die Menschen in einem fiktiven neuen Mittelalter nach dem Untergang der Zivilisation wohl singen werden – und keiner lachte.