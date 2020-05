Nordburgenland: Hick-Hack ums neue Krankenhaus

In der Gemeinderatssitzung am Dienstag wurde darüber auf kommunalpolitischer Ebene beraten und ein Grundsatzbeschluss gefasst. Dieser soll die Änderung des Flächenwidmungsplans einleiten, die Voraussetzung für den Bau am vorgesehen Standort beim Kreisverkehr zur A4 ist.

Zustimmung gab es allerdings nur von der SPÖ mit Bürgermeister Hans Schrammel und der FPÖ; ÖVP und Grüne stimmten dagegen, weil ihr Abänderungsantrag mit zwei Alternativvorschlägen nicht angenommen wurde. „Der Standort ist zu nahe am UNESCO-Welterbe“, sagt die Grüne Gemeinderätin Martina Meixner.