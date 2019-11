Doskozil kündigt neues Krankenhaus für das Nordburgenland an

Das Burgenland bekommt ein neues Krankenhaus. Und damit ist nicht der seit Jahren geplante Neubau des Oberwarter Spitals gemeint, sondern das Nordburgenland.

Am Freitagvormittag kündigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ( SPÖ) bei einer Pressekonferenz in Parndorf an, dass Planungen für ein zentral gelegenes Krankenhaus im Bezirk Neusiedl am See begonnen werden. Der Raum zwischen Neusiedl/ Weiden/ Gols wird als möglicher Standort ins Auge gefasst.

Standort in Kittsee wurde geprüft - und wird verlegt

Grundlage dafür ist ein Gutachten, das im Rahmen der Erstellung des Masterplans Gesundheit in Auftrag gegeben wurde. Das Grazer Entwicklungs- und Planungsinstitut für Gesundheit (EPIG) hat Anliegen und Wünsche der Bevölkerung geprüft und auch den aktuellen Standort in Kittsee unter die Lupe genommen.