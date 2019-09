Krankenhaus Oberwart: Grünes Licht für den Neubau

„Wir sind in der Zeit und wir sind im Plan“, betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ( SPÖ). Der Neubau des Spitals sei die „größte Landesinvestition in der Geschichte des Burgenlandes“ und „immens wichtig für die nachhaltige Stärkung der Gesundheitsversorgung“. Bei der unlängst stattgefundenen Veranstaltung „ Doskozil fragt nach“ kündigte der Landeshauptmann an, dass die Gesamtkosten für den Neubau „über 200 Millionen, aber unter 300 Millionen Euro“ liegen werden – mit dem Zusatz in Richtung ÖVP: „Diesen Schuldenhaufen nehmen wir in Kauf. Der genaue Kostenplan für das neue Spital soll allerdings erst Ende des Jahres am Tisch liegen.