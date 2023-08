Niederösterreichs SPÖ-Mann Schnabl droht im Burgenland Ungemach

Als Landeshauptfrau-Stellvertreter war er jahrelang die SPÖ-Galionsfigur in Niederösterreich. Eine beträchtliche Zeit seines Lebens scheint der Landtagsabgeordnete Franz Schnabl aber gar nicht in seinem Heimat-Bundesland zu verbringen. An seinem Nebenwohnsitz im burgenländischen Weinbauort Großhöflein gibt es deswegen Ungemach.

Schnabl hat an seinem Zweitwohnsitz im Bezirk Eisenstadt-Umgebung Ärger mit einer fehlenden Baubewilligung sowie seiner Wohnsitzmeldung. Laut einer Anzeige der Bürgerliste FLG, hat der Politiker eine Einfriedungsmauer samt Sichtschutzzaun ohne baubehördliche Bewilligung errichtet. Auch wegen eines Verstoßes gegen das Meldegesetz läuft ein Verfahren bei der Landesregierung.

➤ Mehr dazu: SPÖ-Beben in NÖ: Franz Schnabl geht, AMS-Chef übernimmt die Partei

Aber der Reihe nach: Die Freie Liste Großhöflein (FLG) ist mit zwei Mandaten die kleinste Fraktion im Gemeinderat der Weinbaugemeinde. FLG-Gemeinderat Werner Huf ist aber der Gottseibeiuns von ÖVP und SPÖ. Jetzt sorgt eine Aufsichtsbeschwerde Hufs für Aufregung in der 2.100-Einwohner-Kommune.

Ausgangspunkt sei gewesen, so Huf zum KURIER, dass Bürgermeisterin Maria Zoffmann (ÖVP) eingeschritten sei, als er auf seinem Grundstück eine 1,75 Meter hohe Mauer errichten wollte – obwohl die Ortschefin selbst eine zwei Meter hohe Mauer aufgestellt habe (Zoffmann war für den KURIER am Mittwoch nicht erreichbar).

„Ich kämpfe für Gerechtigkeit“

Jedenfalls hat sich Huf dann bei Politikern von Rot und Schwarz umgesehen und die eingangs erwähnte Aufsichtsbeschwerde verfasst. „Bei uns in Großhöflein wird nämlich mit zweierlei Maß gemessen“, ist der Listenmandatar überzeugt. Anrainer des früheren niederösterreichischen SPÖ-LH-Stellvertreters Franz Schnabl hätten sich an ihn gewandt, weil eine Einfriedungsmauer ohne Bewilligung errichtet worden sei. Also habe er eine Verdachtsanzeige erstattet, berichtet Huf, denn: „Ich kämpfe für Gerechtigkeit“.