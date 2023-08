SPÖ will Häuslbauerkredite deckeln: "Anruf von Mikl-Leitner genügt"

Weil er nicht nur aus roten, sondern auch aus vielen schwarzen Gemeinden in NÖ großen Unmut der Bürgermeister vernehme, „wette ich darauf, dass der Wohnbaustopp auch im Hinblick auf die Gemeinderatswahlen bald aufgehoben wird“, war sich Hergovich sicher. Ebenso würde Schwarz-blau in NÖ nicht umhinkommen seine Forderung nach Bargeldsicherheit mit einem Bankomat in jeder Gemeinde umzusetzen, zeigte sich der selbst ernannte rote Kontrolllandesrat Hergovich auch in einer weiteren Kernforderung siegesgewiss.