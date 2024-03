"Maximale Kapazität" am Neusiedler See: UNESCO rügt das Land

Die UNESCO warnt vor einer weiteren Verbauung im Welterbegebiet Fertö-Neusiedler See. Die touristischen Projekte rund um den See hätten bereits die "maximale Kapazität" erreicht, die die Region tragen könne, hieß es im nun veröffentlichten Abschlussbericht zur Beratungsmission im Oktober.

Die Experten, die im Zuge der "Advisory Mission" im Oktober am Neusiedler See waren, hielten in ihrem Bericht fest, dass die Welterbestätte unter großem Druck stehe - sowohl durch Bebauung und Tourismus als auch durch Veränderungen in der Hydrologie und Auswirkungen des Klimawandels.

Mehr Kritik als Lob von der Unesco

Sie plädierten für eine verstärkte Koordination zwischen Österreich und Ungarn und sogenannte Heritage Impact Assessments bei größeren Projekten. Geraten wurde außerdem, die Pufferzonen zwischen den Seeanlagen und den Siedlungsgebieten in den Gemeinden, zu denen sie gehören, zu erweitern und klare Siedlungsgrenzen festzulegen.