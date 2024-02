Der Neusiedler See See ist derzeit sicher, die Lacken sind es nicht

Zurückzuführen sei der Rückgang auf die Absenkung des Grundwasserspiegels durch Entwässerungsgräben, Kanäle, Wasserentnahmen durch die Landwirtschaft sowie kommunale Grundwasser-Absenkbrunnen. Damit gehe der Verlust des Salztransports zur Bodenoberfläche einher.

Viele Maßnahmen, ein Ziel

Am Freitag, dem Tag der Feuchtgebiete, ist im Seewinkel das Projekt „LIFE Pannonic Salt“ angelaufen, das den Erhalt der austrocknenden Salzlacken zum Ziel hat. Der Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel will in Kooperation mit dem Land, der Naturschutzorganisation WWF und der Technischen Universität (TU) Wien die Grundwassersituation in der Region und damit auch den Erhaltungszustand der Lacken verbessern, sagt Projektleiter Harald Grabenhofer. In den Entwässerungsgräben sollen dafür Wehranlagen errichtet werden.