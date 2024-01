Einspruch erfolgreich: Folgt nun jahrelanger Rechtsstreit um das KH Gols?

Weiters heißt es: "Gibt es Alternativlösungen? Das wird eine der Kernfrage in diesem Verfahren sein und sie ist jedenfalls mit Ja zu beantworten, da jeder Standort der kein Natura 2000 Gebiet beeinträchtigt, jedenfalls besser geeignet ist, als der gegenständliche Standort für das Krankenhaus Gols. Die geplante Änderung des Flächenwidmungsplanes widerspricht daher der derzeitigen bestehenden widmungsgemäßen Nutzung enorm und es gibt alternative Standorte mit einer entsprechenden Widmung, welche hierfür infrage kommen."

"Mit der Gesundheit spielt man nicht"

Mit wenig Verständnis reagiert der Golser SPÖ-Bürgermeister Kilian Brandstätter auf das neuerliche Störmanöver gegen das Krankenhaus Gols durch die niederösterreichische NGO. "Diese Verzögerung geht auf die Kosten der Gesundheitsversorgung in der Gemeinde Gols und im ganzen Bezirk Neusiedl am See. Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Gesundheitseinrichtung, die die Spitalsversorgung des Nordburgenlandes auf ein bisher nicht erreichtes Niveau heben wird", so Brandstätter in einer Aussendung.

