Neuer Stipsits-Krimi: Das Komplott mit den Eiern

Eigentlich ist er ja ein Steirer. Aber weil Thomas Stipsits bereits in jungen Jahren seine Liebe zu Stinatz (dem Heimatort seines Vaters; Anm.) und damit zum Burgenland entdeckte, ist er quasi so gut wie pannonisch assimiliert. Beweis dafür ist sein Haus in Hackerberg, einem Nachbarort von Stinatz.

Dort ist der gebürtige Leobener aber nur selten. Vielleicht auch deshalb, weil das Südburgenland neuerdings ein ganz gefährliches Pflaster zu sein scheint.