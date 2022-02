Wer als nächstes „hamdraht“ wird

Seit Weihnachten gibt es alle zwei Wochen eine neue Auflage: Martina Parkers erster Gartenkrimi „Zuagroast“ verkauft sich noch immer in einem Tempo, mit dem die Druckwerke kaum Schritt halten können. Mittlerweile gibt es das Buch in siebenter Auflage – und der Nachfolger steht schon in den Startlöchern.

„Hamdraht“ war nämlich schon fertig, noch bevor „Zuagroast“ am 7. Juli 2021 veröffentlicht wurde. „Darüber bin ich total froh, denn der Druck wäre irre gewesen – die Angst vor der Fortsetzung! So konnte ich noch relativ angstbefreit schreiben. Außerdem habe ich weitermachen müssen, weil mir die Charaktere so abgegangen sind. Ich musste weiterschreiben, damit ich wieder in der Welt bin“, plaudert die Viel- und Schnellschreiberin im KURIER-Gespräch aus dem Nähkästchen.