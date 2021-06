Buchkritik: "Vom Kommen und Gehen" ins Burgenland

Das Burgenland wächst. Als Kind in den 1970ern hatte man das Gefühl, es sei ein kleines Anhängsel, alles so flach, der Hetscherlberg hinterm Haus lächerliche 200 m hoch, der See ein Gatsch. Aber als man älter wurde, merkte man, dass es ein großes Land ist und der Hetscherlberg ein Gipfelkreuz hat, unter dem man Knackwurst essen kann. Als man älter wurde, verstand man, dass das flache, weite Land einen Weitblick zulässt, dem sich fast nichts entgegenstellen kann ...