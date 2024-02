Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel wird um 150 Hektar größer

Der Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel wird um bis zu 150 Hektar größer. Sandlebensräume bei Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) werden in das Schutzgebiet eingegliedert, kündigte Nationalpark-Direktor Johannes Ehrenfeldner am Donnerstag bei einer Pressekonferenz an.