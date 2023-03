Kampf um Salzlacken: Zwölf Millionen für Erhalt genehmigt

Für den Erhalt der Salzlacken im burgenländischen Seewinkel stehen zwölf Millionen Euro zur Verfügung. Das entsprechende Projekt "LIFE Pannonic Salt 2023" wurde kürzlich von der Europäischen Union genehmigt. Neun Millionen Euro davon sind EU-Gelder, die restlichen drei Millionen Euro kommen aus nationalen Mitteln von Bund und Land, teilte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Donnerstag mit.

Grundwasser ist Knackpunkt

Die Salzlacken sind das Herzstück des Nationalparks Neusiedlersee Seewinkel. In den vergangenen Jahrzehnten ging die Zahl der Lacken jedoch kontinuierlich zurück. Nicht nur der fehlende Niederschlag, auch der große Abstand zwischen Lackenboden und Grundwasserhorizont habe zum Kollaps vieler Lacken geführt. Die Erhaltung der Salzlacken und die Verbesserung der Grundwassersituation wurde daher unter anderem auch im Managementplan des Nationalparks festgelegt. Nach drei Jahren Arbeit sei es nun gelungen, den Zuschlag zur Umsetzung des LIFE-Projekts zu bekommen.

Dieses umfasst drei Maßnahmenschwerpunkte: Die Hebung des Grundwasserspiegels, der Anbau - so soll es praktische Versuche für wassersparende landwirtschaftliche Kulturen geben - sowie ein Netzwerk zur Bewusstseinsbildung in der Region in Kooperation mit der Wasserwirtschaft, dem Tourismus und der Landwirtschaft.