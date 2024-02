Keine "See-Not" für die Tourismussaison 2024 im Burgenland

Didi Tunkel startet zuversichtlich in die neue Tourismussaison. „Im Vergleich zu der Katastrophe im Vorjahr mutet das heurige Jahr hervorragend an“, sagt der Chef des Burgenland-Tourismus im Gespräch mit dem KURIER. Sein Optimismus ist durchaus begründet.

Segler zurück am See

Da passt es gut ins Bild, dass die Wasserstandskommission in ihrer ersten Sitzung 2023 alle noch bestehenden Einschränkungen für Segeln und Wassersport am Neusiedler See aufgehoben hat. Im vergangenen Jahr traf sich die Kommission alle zwei Wochen um zu beraten, welche Aktivitäten aufgrund des niedrigen Wasserstandes eingeschränkt werden müssen. Derzeit findet nur noch eine Sitzung pro Monat statt. „Für 2024 ist uneingeschränkter Seebetrieb möglich“, freut sich Tunkel.

Für alle drei burgenländischen Tourismusregionen (Nord, Mitte, Süd) soll auch 2024 wieder kräftig die Werbetrommel gerührt werden. Die erste Kampagne unter dem Motto „Anradeln“ werde Anfang März starten, kündigte Didi Tunkel am Dienstag in Parndorf bei einem „Burgenland Tourismus Info-Talk“ an.