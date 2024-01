Der Tourismusmotor brummt kräftig im Burgenland

Bei der Bewertung der Tourismuszahlen ist ein wichtiges Detail zu beachten: 2023 konnten erstmals auch die Campinggäste von Österreichs größtem Rockfestival, dem Nova Rock in Nickelsdorf, in die Nächtigungsbilanz einbezogen werden. Möglich wurde dies durch die flächendeckende Einführung des digitalen Meldesystems. „Damit geht ein lang gehegter Wunsch des burgenländischen Tourismus in Erfüllung und ermöglicht nun einen fairen Vergleich mit anderen Bundesländern, die die Campingnächtigungen bei Festivals schon länger in ihrer Statistik erfassen“, erklärt Tunkel dazu.