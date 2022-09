Nach Schlepper-Unfall im Burgenland: Elf Verletzte aus Spital entlassen

Nach einem Unfall eines Schlepperfahrzeugs Sonntagfrüh bei Wallern (Bezirk Neusiedl am See) sind elf der insgesamt 16 Verletzten noch am Abend aus den Krankenhäusern entlassen worden. Der Lenker des Van, ein 43-jähriger Rumäne, befindet sich noch in Spitalsbehandlung, erklärte Helmut Marban, Sprecher des Landespolizeikommandos Burgenland, am Montag auf APA-Anfrage.