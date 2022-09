Burgenland: Mehrere Verletzte bei Unfall mit Schlepperfahrzeug

Das Burgenland ist in den vergangenen Jahren mehrmals Schauplatz von VorfĂ€llen mit Schleppertransporten gewesen. Im August 2015 war ein Lkw mit 71 toten Migranten auf einer Autobahnbucht bei Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) entdeckt worden. Die FlĂŒchtlinge waren im luftdicht verschlossenen Laderaum des aus Ungarn kommenden Fahrzeugs erstickt. Die drei HaupttĂ€ter wurden inzwischen in Ungarn zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Im Oktober 2021 hatte eine Bundesheerpatrouille zwei tote Migranten auf der LadeflĂ€che eines Kastenwagens in Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) gefunden. Der 19-jĂ€hrige Schlepper wurde heuer im Juni nicht rechtskrĂ€ftig zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Am 13. August waren drei FlĂŒchtlinge bei einem Unfall mit einem Schlepperfahrzeug auf der Nordostautobahn (A6) beim GrenzĂŒbergang Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) im Nordburgenland getötet und 17 Migranten teils schwer verletzt worden. Der Lenker hatte vor einer Polizeikontrolle flĂŒchten wollen, verlor aber die Kontrolle und der Kastenwagen ĂŒberschlug sich. Der 30-jĂ€hrige russische StaatsbĂŒrger befindet sich in Untersuchungshaft.

