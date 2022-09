Zwei Schlepper nach Verfolgungsjagd im Burgenland festgenommen

Der mutmaßliche Schlepper parkte sein Auto nach der Raserei an der Bundesstraße Richtung Deutschkreutz. Wenig später wurde er von der Exekutive erwischt und festgenommen.

Festnahme auch im Bezirk Neusiedl am See

Auch in Bezirk Neusiedl am See kam es zur Festnahme eines Schleppers. Ein 43-jähriger Ukrainer raste vor einer Polizeikontrolle am Grenzübergang Andau davon. Er konnte ebenfalls nach kurzer Verfolgung angehalten werden. In seinem Fahrzeug befanden sich sechs Migranten. Beide Schlepper wurden in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) erklärte dazu in der Aussendung: „Beide Fälle zeigen einmal mehr: Schlepper nehmen auf Menschenleben keine Rücksicht. Wir werden deshalb den Kampf gegen diese Form der organisierten Kriminalität mit aller Konsequenz fortsetzen.“