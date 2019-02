Nach Faschingsfeier: Betrunkener zog Spur der Verwüstung

Ein Fall von Vandalismus wurde in Neckenmarkt (Bezirk Oberpullendorf) angezeigt: In der Nacht auf Sonntag wurden laut Landespolizeidirektion Burgenland bei zwei Autos die Seitenspiegel abgebrochen, außerdem wurden die Auslagenscheibe eines Geschäftes, ein Glaspanel eines Eingangstores sowie die Windschutzscheibe eines weiteren Pkw eingeschlagen. Sämtliche Vorfälle hatten sich in derselben Gasse ereignet.