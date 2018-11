Vandalismus in burgenländischer Stadt: Wunsch nach mehr Polizei

In Oberpullendorf bleibt am Wochenende keiner verschont – nicht einmal die Osterhasen.

Etwa 30 Lokale auf einer Strecke von drei Kilometern, fast die Hälfte davon im Zentrum – das zieht laut Schätzungen etwa 1500 jugendliche Nachtschwärmer freitags und samstags in die mittelburgenländische Kleinstadt. Immer wieder kommt es zu Vandalismus. In den vergangenen Wochen musste die Polizei mehrmals ausrücken.

Jugendliche hatten die Werbevitrine eines Bankinstitutes im Stadtzentrum eingeschlagen. Kurze Zeit später haben zwei 21-jährige Männer aus Wien und dem Burgenland einen Metallständer aus der Verankerung gerissen und damit eine Glastür beim Haupteingang des Gymnasiums eingeschlagen. Auch Beschädigungen dreier in der Nähe abgestellter Autos sollen auf ihr Konto gehen. Bei der Befragung gaben die Männer laut Polizei zu, dass sie alkoholisiert gewesen seien. Selbst das Osterhasenland wird immer wieder zum Ziel: So ging es nicht nur dem 2,70 Meter großen Holz-Hasenvater Felix an den Kragen, auch „Sohn“ Klausi wurde der Todesstoß versetzt.