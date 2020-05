Nach dem Lockdown locken Burgenlands Thermen

Seine beiden Hotels in Bad Tatzmannsdorf eröffnen hingegen schon heute, 29. Mai, wieder. „Zu Pfingsten sind wir gut gebucht, wie es dann weitergeht, werden wir sehen“, sagt der Hotelier.

"Überrascht, dass es so gut läuft"

In der Sonnentherme in Lutzmannsburg soll es erst am 1. Juli losgehen. Bis jetzt waren alle 240 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Doch die Belegschaft war nicht untätig. „Wir haben mit viel Leidenschaft und Details versucht, den Leuten Hoffnung zu geben“, sagt Marketingleiter Hans-Peter Filz. Über die diversen Kanäle wurden Gewinnspiele veranstaltet, Maskottchen Sunny Bunny sprach Mut zu. Jetzt laufen die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung im Thermen-Resort auf Hochtouren.

Lange Zeit habe man nicht gewusst, welche Auflagen für die Hotellerie und Thermen gelten, was erlaubt sei und was nicht. „Wir sind bis Mitte Mai in der Luft gehangen. Deshalb haben wir uns mit unseren Hotelpartnern entschieden, dass wir am 1. Juli wieder aufsperren werden“, sagt Filz. Das „Dranbleiben“ an den Besuchern auch während des Lockdowns habe sich ausgezahlt: Für den Sommer könne man schon fast keine Reservierungen mehr annehmen. Bedenken wegen Covid-19 hätten gerade junge Familien mit Kindern weniger. „Wir sind durchaus überrascht, dass es so gut anläuft“, sagt Filz.