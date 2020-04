"Vollbremsung" im burgenländischen Tourismus

Stefan Schindler, Geschäftsführer des Neusiedler See Tourismus, bemüht sich dennoch um Optimismus. „Ich denke, dass der Neusiedler See ganz besonders punkten kann, wenn schrittweise wieder geöffnet wird“, meint er. „Die Weite der Landschaft ermöglicht es, dass Gäste in kleinen Gruppen keine Ansteckungsgefahr fürchten müssen. Wir haben im Naturpark und im Nationalpark viel Platz für Wanderer oder Nordic Walker. Auch auf über 1.000 Kilometern Radwegen. Außerdem hat die regionale Kulinarik derzeit einen hohen Stellenwert und wird ein Argument sein, zu uns zu kommen.“

Und Schindler betont: „Anders als in Westösterreich war bei uns immer der österreichische Gast im Mittelpunkt, nicht der aus dem Ausland. Das kommt uns jetzt entgegen, weil die Österreicher weiter auf den Neusiedler See setzen werden.“ Trotz Krise wolle man übrigens nicht „auf Billigpreise und Dumping-Angebote setzen“, sagt er: „Denn sonst sind wir auf Jahrzehnte in einer Preisspirale, die uns Probleme bereiten wird.“