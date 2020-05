Burgenland verschenkt 75 Euro für „Urlaub daheim“

Das Land Burgenland will das Hochfahren des Tourismus unterstützen und „ Urlaub daheim“ fördern. Dafür werden Bonustickets im Wert von 75 Euro an alle Haushalte versendet, teilte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ( SPÖ) am Mittwoch mit. Die Tickets können von 1. Juli bis 30. September in allen teilnehmenden burgenländischen Beherbergungsbetrieben eingelöst werden.

Konkret kann jeder Erwachsene und Jugendliche, der altersbedingt den Vollpreis zahlt und einen Wohnsitz im Burgenland hat, das Bonusticket ab einer Buchung für mindestens drei Nächte geltend machen. Abgewickelt wird die Förderung über den Burgenland Tourismus.