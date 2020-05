Nach Alko-Unfall: Polizist mit Fußfessel im Dienst

Weil ein 43-jähriger Nordburgenländer im September des Vorjahres alkoholisiert einen Unfall verursacht und dabei einen Motorradfahrer schwer verletzt hat, wurde der Mann vom Landesgericht Eisenstadt zu fünf Monaten unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt. Seinem Antrag auf elektronische Fußfessel wurde stattgegeben. An sich nichts ungewöhnliches, würde es sich bei dem 43-Jährigen nicht um einen Polizeibeamten handeln.

Seit Oktober verbüßt der Beamte seine Strafe – und zwar in seinem Büro in der Landespolizeidirektion in Eisenstadt, bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch einen Bericht der bvz. „Er war vorher auf einer Polizeiinspektion in einer Gemeinde und macht jetzt Innendienst“, sagt Polizeisprecher Helmut Marban. Auch nach dem „Absitzen“ seiner Strafe wird der Burgenländer nicht mehr in seine Polizeiuniform schlüpfen, er bleibt im Innendienst. Das Verfahren der Disziplinarbehörde des Innenministeriums sei bereits abgehandelt, Details dazu seien nicht öffentlich, erläutert Marban. Den Vorwurf, dass sich der Polizist den Rausch während seiner Dienstzeit angetrunken hatte, weist Marban vehement zurück, der Beamte habe sich zum Zeitpunkt des Unfalls auf Urlaub befunden.