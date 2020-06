Kinderpornos: Beamter weiter im Dienst

Hohe Wellen schlug der Fall eines Polizisten aus dem Bezirk Baden, auf dessen Computer vor drei Jahren im Zuge der Aktion „Sledgehammer“ kinderpornografisches Material gefunden wurde, der KURIER berichtete. Sowohl das strafrechtliche als auch das disziplinarrechtliche Verfahren wurden 2010 abgeschlossen. Der Beamte kam mit einer Geldstrafe in Höhe von 11.000 Euro davon, wurde aber nicht entlassen. Zwar hatte sich die Disziplinarkommission des Innenministeriums klar dafür ausgesprochen, die Oberdisziplinarkommission im Bundeskanzleramt revidierte die Entscheidung und wandelte die Entlassung in eine Geldstrafe um.



Groß war der Aufschrei, als der Beamte ab August 2011 wieder Dienst in Baden und Umgebung versah. Im Innenministerium bestätigt man, dass der Mann „normalen“ Dienst versieht – mit Einschränkungen: „Er wird weder im Ermittlungsdienst oder im Verkehrsunterricht eingesetzt.“ Sprich: Das Ministerium untersagt ihm näheren Kontakt zu Kindern. Aus gut informierten Kreisen ist zu vernehmen, dass man die Entscheidung der Oberdisziplinarkommission nicht nachvollziehen kann.