Mutmaßlicher IS-Kämpfer in Eisenstadt vor Gericht

Der heute 26-Jährige soll sich 2015 in Syrien als Mitglied der terroristischen Vereinigung „Jaish al-Sunna“ angeschlossen haben. In Zuge dessen habe er an einem Kontrollpunkt ein Bild hochgeladen, das ihn nach dem Angriff auf eben diesen zeigt.

Dabei stelle er seinen Fuß auf einen gefallen Soldaten der staatlichen syrischen Armee. In einer Hand hält er ein Gewehr, mit der anderen den erhobenen Zeigefinger. Bei der Stürmung eines Kontrollpunkts durch 2.000 bis 3.000 Kämpfer habe er versucht, Soldaten der staatlichen Armee zu töten, hieß es weiters.

Ausgeforscht habe man den Angeklagten aufgrund von Fotos auf Facebook und der Handyauswertung. Der junge Mann wurde dann im Jänner fest- und in Eisenstadt in U-Haft genommen. Er zeige sich geständig, in Syrien gekämpft und Fotos gemacht zu haben, nicht aber im Sinne einer terroristischen Vereinigung, so der Gerichtssprecher. Weiters bestreite er, jemanden getötet zu haben. Der Geschworenenprozess hat um 9 Uhr begonnen.