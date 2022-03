Burgenland bereitet sich auf Blackout vor

Die Vorbereitung auf einen Blackout sei auch bei vielen Unternehmen, Hausbesitzern und Landwirten Thema. „Die Nachfrage steigt, seit im Herbst mehr über die Gefahr eines Blackouts berichtet wurde und auch, seit der Krieg in der Ukraine begonnen hat“, erklärt Siegfried Klein. In seinem Betrieb in Günseck, Bezirk Oberwart, verkauft er Stromaggregate für alle Bereiche. Derzeit dauern Bestellungen rund sechs Monate; kommt ein Container mit Stromerzeugern an, ist er meist schon verkauft.