Überlebensplan für den Krisenfall: Vorsorgen statt sorgen

Mit dem Beginn der Pandemie und dem ersten Lockdown sei die Nachfrage noch einmal enorm gestiegen – die Menschen haben sich also nicht nur mit Klopapier eingedeckt. Lindner könne jeden Lockdown an den Zahlen der Anfragen in der Statistik ablesen.

„Der russische Anschlag auf Tschernobyl hat den Deckel gehoben – das war verrückt und zeigt, dass die Leute zu wenig vorgesorgt haben. Es wird erst reagiert, wenn etwas passiert ist“, bedauert Lindner.

Lieferverzögerungen

In den vergangenen Tagen seien die Strahlenschutzbänder am stärksten nachgefragt worden, was sich auch mit dem gesteigerten Interesse an Infomaterial und Broschüren zu dem Thema decke.

Mehr Bewusstsein für das Thema Bevorratung sei durch die Bedrohung eines Blackouts erreicht worden, das sei für viele ein realistischeres Szenario gewesen als ein atomarer Zwischenfall – zumindest bis vor 14 Tagen.