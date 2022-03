Land fördert pro Jahr 55 private Medizin-Studienplätze

Seit 2019 finanziert das Land an der Danube Private University (DPU) in Krems fünf Medizin-Studienplätze für Burgenländer. Ab kommendem Herbst wird das Kontingent auf 55 aufgestockt und auch Nicht-Burgenländern zugänglich, kündigte LH Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Dienstag in Eisenstadt an. Zudem soll es in drei Jahren am Pinkafelder FH-Campus einen DPU-Standort geben, Burgenländer können dort das Studium beenden.

Künftig würde das Burgenland 80 bis 90 Prozent der Kapazitäten der Humanmedizin belegen, so Robert Wagner, Mitglied der DPU-Führung. Die 2009 gegründete Privat-Uni, die neben Humanmedizin auch Zahnmedizin sowie einige weitere Gesundheits-Studien anbietet, hat insgesamt rund 2.000 Studierende.