Wie im Burgenland gemeinsam grüne Energie erzeugt wird

Die EEG im Südburgenland wird nicht die letzte ihrer Art im Burgenland bleiben. In Oberpullendorf hatte die Initiative „BLOP!“ (für ein lebenswertes Oberpullendorf) im Vorjahr die Idee zu einer solchen EEG. Josef Buchinger, beruflich ein Experte im Bereich erneuerbarer Energie und Mitglied von BLOP!, erklärt das Prinzip so: „Lokal erzeugte erneuerbare Energie kann auch wieder lokal, das heißt im eigenen Ort, verbraucht werden. Die Wertschöpfung bleibt in der Gemeinde und Energieimporte können deutlich verringert werden.“

Die Teilnehmer einer EEG würden durch selbstbestimmte Strompreise, geringere Netzkosten und den Entfall diverser Stromabgaben profitieren. Prinzipiell könne jede elektrische Anlage mit einem Stromzähler in Oberpullendorf – egal ob Wohnung, Haus, Gewerbebetrieb, oder Verein – mitmachen, so Buchinger. Alle Teilnehmer einer EEG müssen an dieselbe Trafostation (Niederspannung) und/oder an ein Umspannwerk (Mittelspannung) angeschlossen sein.