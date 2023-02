Mitarbeitermangel und teure Energie belasten Burgenlands Industrie

Dabei stellt sich die Lage in den verschiedenen Branchen sehr unterschiedlich dar. Vor allem in energieintensiven Branchen sei die Anspannung „aufgrund der enormen Energiepreise weiterhin sehr hoch“, heißt es von der IV. Bekannt sind etwa die Probleme des Faserherstellers Lenzing. Am Standort in Heiligenkreuz wurde die Kurzarbeit bis Juni verlängert, das AMS hat zugestimmt.

Flaute beim Export

Damit gilt weiterhin, was die neue IV-Präsidentin Adelheid Adelwöhrer jüngst in einem KURIER-Interview deponiert hat: Die Industrie brauche sehr rasch Unterstützung bei allen Energieträgern, um diese Kostenexplosion zu dämpfen.