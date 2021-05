Mindestlohn macht auch vor ÖVP-Gemeinden nicht Halt

Mittlerweile haben 38 Gemeinden (von 171) für das neue Gehaltsmodell optiert, hieß es am Montag aus der Personalabteilung im Landhaus. Doskozil erwartet, dass „heuer noch 60 weitere folgen“. Der sozialdemokratische Gemeindevertreterverband hat dem Parteichef schon Rückendeckung signalisiert, bis Ende 2021 sollen alle 83 Gemeinden mit rotem Bürgermeister den Mindestlohn beschlossen haben.

Den Kommunen steht es zwar frei, ob sie den Mindestlohn einführen wollen oder nicht, aber eine allzumenschliche Eigenschaft unterstützt den Vormarsch des SPÖ-Modells – der Neid. Ein ÖVP-Bürgermeister sagt es so: „Wie soll man es begründen, den eigenen Gemeindemitarbeitern den Mindestlohn zu verweigern, wenn dieser in den Nachbargemeinden ausbezahlt wird“? In manchen Gemeinden scheint dies kein Problem zu sein. In Oslip, versichert ÖVP-Bürgermeister Stefan Bubich, hätten die Mitarbeiter keine Wünsche nach dem Mindestlohn geäußert: Der berge nämlich auch Nachteile, etwa bei der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.