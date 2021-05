Mundart: „Ui“, ist die Sprache kompliziert

Als Südburgenländer hat der Ex-Landtagspräsident das Hianzische nicht nur im „Bluid“ (Blut): Schranz ist auch Präsident des Burgenländischen Hianzenvereins und beschäftigt sich wissenschaftlich mit der Mundart. Für die KURIER-Serie „Nord versus Süd“ gibt er ein paar Beispiele. Ob des Umfanges wird sich die Serie in weiteren Beiträgen mit dem Burgenlandkroatischen, Romanes und Ungarisch beschäftigen. Zurück zum „Ui-Dialekt“ der Hianzen, früher auch Heinzen oder Heanzen.

Was ihn auszeichnet, ist unter anderem der singende Tonfall, die – unterschiedlich starke – Nasalierung und vor allem der häufige Gebrauch des „Ui“-Lautes, dessen sich schon Maria Theresia befleißigte und der sich auch u. a. in Teilen Osttirols bis heute gehalten habe. So habe Ihre Majestät etwa „Bring ma des Buich“ (bring mir das Buch) gefordert. Allerdings, so muss gesagt werden, würde Ihre Durchlaucht ob der Entwicklung der Mundart wohl manchmal den „Huit“ (Hut) bzw . den „Huat“ draufhauen. Denn das „ui“, weiß Erwin Schranz, werde zusehends durch den „ua“-Laut verdrängt. Der Einfluss von Großstädten und modernen Kommunikationsmedien sei deutlich spürbar.