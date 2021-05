So reagiert Nickelsdorf auf die indische Mutation

208 freiwillige PCR-Tests am Sonntag

Kurzfristig wurde am Gemeindeamt eine Teststation eingerichtet, in der am Sonntag kostenlose PCR-Tests gemacht werden konnten. 208 Personen haben dieses Angebot angenommen. „Für die Kurzfristigkeit der Ankündigung ist dieser Wert sehr gut“, freut sich Zapfl über die rege Teilnahme der Nickelsdorfer.

Die Ergebnisse der PCR-Tests waren am Montag noch ausständig. Die Gemeinde bietet weiterhin auch zwei Mal pro Woche gratis Antigen-Tests am Gemeindeamt an. Da die Teststraße von zahlreichen Pendlern genutzt wird, gibt es nun auch direkt am Grenzübergang die Möglichkeit, einen Abstrich machen zu lassen: Hier hat der private Anbieter "FasTest" einen Container aufgestsellt.