Millionen für die Zukunft der Hallenbäder im Burgenland

Das Allwetterbad in Pinkafeld lockt pro Jahr rund 60.000 Besucher an. Auch die Schulen aus der Region nutzen es. Doch auch dieses Hallenbad ist in die Jahre gekommen. „Wir müssen rund drei Millionen Euro in die Technik investieren“, sagt SPÖ-Bürgermeister Kurt Maczek. Auch er zählt auf Unterstützung vom Land bei der Erneuerung. Der Bund sollte sich ebenfalls beteiligen, da auch die Bundesschulen in Pinkafeld und Oberwart von der Infrastruktur profitieren.

Rund 360.000 Euro muss die Gemeinde pro Jahr zuschießen, um das Hallenbad finanziell über Wasser zu halten. „Im Österreich-Vergleich ist das noch recht günstig“, meint der Stadtchef. Als Zeithorizont für die Erneuerung sieht er die nächsten zwei Jahre. „Zuerst ist jetzt Neusiedl dran“, weiß Maczek.