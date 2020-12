Neusiedl am See: Teure Sanierung des einzigartigen Hallenbades

Die Ernüchterung in Neusiedl am See war groß, als Anfang Dezember bekannt wurde, dass das örtliche Hallenbad unter Denkmalschutz gestellt wird.

Konkrete Auswirkungen hat das vorerst nicht. Denn der Badebetrieb im 1974 im Baustil des Brutalismus errichteten Gebäudes ist ohnehin seit März eingestellt. „Einsturzgefahr“ sowie „grobe bauliche Mängel“ lautete die Begründung.

Schon damals stellten die Verantwortlichen rund um Bürgermeisterin Elisabeth Böhm und Stadtrat Heinz Josef Zitz (beide SPÖ) klar, dass der Erhalt des Hallenbades oberste Priorität habe. Schließlich handle es sich um die einzige Einrichtung dieser Art im Bezirk Neusiedl am See, zahlreiche Vereine seien auf den Standort angewiesen.