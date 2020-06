Gutachten für Hallenbad Neusiedl am See bis zum Sommer

Wegen schwerer baulicher Mängel ist das Hallenbad in Neusiedl am See seit Anfang März gesperrt. Von zentraler Bedeutung für die weitere Vorgangsweise hinsichtlich einer Sanierung des 1974 errichteten Bauwerks ist ein im Auftrag des Bundesverwaltungsgerichts erstelltes Gutachten. Dieses soll noch im Sommer vorliegen, teilte Sportlandesrat Christian Illedits ( SPÖ) mit.

Illedits hatte mit Bürgermeisterin Elisabeth Böhm ( SPÖ), Architekt Anton Mayerhofer und dem Präsidenten des Bundesdenkmalamtes, Christoph Bazil, eine Begehung durchgeführt.