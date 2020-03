Hallenbad Neusiedl bleibt mindestens drei Jahre gesperrt

In Neusiedl am See hat es sich vorerst ausgeplanscht. Natürlich nicht im, wohl aber am See und das für mindestens drei Jahre: Am Mittwoch wurde das örtliche Hallenbad, das jährlich von rund 100.000 Menschen besucht wird und das neben Eisenstadt und Pinkafeld nur eines von drei im Land ist, für die Öffentlichkeit gesperrt.

Grundlage dafür war ein Gutachten der Holzforschung Austria, demnach sich der bauliche Zustand der Holztragestruktur dramatisch verschlechtert hat.