Land Burgenland zahlte bei Rechtsstreitigkeiten ordentlich drauf

Das Land Burgenland hat in den vergangenen Jahren viel gestritten - und oft und viel draufgezahlt. Das geht aus dem jüngsten Bericht des Burgenländischen Landesrechnungshofs (BLRH) hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Von 2017 bis März 2021 wurden demnach im Zuge von Rechtsstreitigkeiten 47 Vergleiche geschlossen. Das Land und Landesgesellschaften mussten in Summe zumindest 21,7 Millionen Euro an die jeweiligen Vergleichspartner zahlen. Nur bei 13 Prozent dieser Vergleiche obsiegte das Land und erhielt rund 940.000 Euro zugesprochen. Beantragt hatte die Prüfung der ÖVP-Landtagsklub bereits im Jahr 2021.

Von den 47 Vergleichen hat der BLRH neun detailliert geprüft, die machen aber auch den Löwenanteil der Zahlungen aus: 18,5 Millionen Euro musste das Land für "alle Neune" berappen, 88 Prozent flossen an die jeweiligen Vergleichspartner, und satte zwölf Prozent gingen an externe Berater und Rechtsanwälte des Landes. Unter den Top-Neun befinden sich teils jahrelange Auseinandersetzungen mit Esterhazy, mit Führungspersonal der landeseigenen Krankenanstaltengesellschaft und ehemaligen Vorständen der landeseigenen Energieversorger - der Kurier hat im letzten Jahrzehnt ausführlich berichtet. Mit dabei ist aber auch ein Rechtsstreit mit operettenhaften Zügen.