Lage im Bezirk Jennersdorf hat sich entspannt: Inzidenz sinkt

Betroffen sind von Corona-Infektionen immer wieder auch Kinderbetreuungseinrichtungen. Aktuell gibt es landesweit 15 Kindergärten, in denen einzelne oder mehrere Infektionsfälle aufgetreten sind. Im Bildungsbereich sind am Wochenende im Burgenland von 6.579 vorgemerkten Personen 4.551 geimpft worden, das sind 69 Prozent. Laut Bildungsdirektion sei es vereinzelt zu personellen Ausfällen gekommen, der Betrieb konnte jedoch in allen Fällen aufrechterhalten werden. In einem Kindergarten im Bezirk Eisenstadt-Umgebung waren jedoch alle geimpften Pädagoginnen aufgrund von Impfreaktionen am Montag krankgemeldet, die Einrichtung blieb für den Tag geschlossen. Ebenso ein Kindergarten im Bezirk Oberpullendorf.