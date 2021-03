FH Burgenland: Diskussion ums Geld ist beendet

Deren Anteil liegt derzeit bei rund 30 Prozent, was eine Förderung von knapp 74.000 Euro für 2021 bedeutet. Bei einer höheren burgenländischen Auslastung wären bis zu 95.000 Euro möglich – zusätzlich zur Basisförderung von 50.000 Euro.

Nun geht es in dieser Sache eher um die Symbolkraft als um die tatsächlichen Summen. Denn insgesamt macht die Förderung der Landeshauptstadt nur 0,6 Prozent des Gesamtbudgets aus. Das sei zwar weniger als zuvor, dafür aber sicherer, sagt Pehm. Für ÖVP-Bürgermeister Thomas Steiner sei es „immer klar gewesen, dass wir auch weiter in die FH und in die Zukunft junger Burgenländer investieren wollen“. Mit dem neuen Fördervertrag werde nun sichergestellt, dass das Geld Burgenländern zugutekommt.