Fachhochschule: Die kleinste Großstadt ist raus

Der Status quo

Bislang zahlte die Landeshauptstadt im Rahmen eines Fördervertrages 95 Prozent der vom Standort lukrierten Kommunalsteuer als Förderung an die FH Burgenland zurück – in Summe rund 167.000 Euro jährlich. Dieselbe Regelung gilt für den zweiten Standort in Pinkafeld.