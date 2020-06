Eisenstadt: Kreuzungsumbau wird zu Nadelöhr für Verkehr

Um den Verkehrsfluss in Richtung dieses Stadtteils zu verbessern, werden auf der B50 in Richtung Neusiedl am See eine Abbiegespur mit Fahrbahnteiler und zusätzlich eine Ampel errichtet. Die B50 wird dazu in Richtung Wirtschaftskammer verbreitert. Eine weitere Ampel, im Fachjargon Verkehrslichtsignalanlage genannt, ist für die Feldstraße vorgesehen.

Die Lobzeile wird nach Abschluss der Bauarbeiten über einen Rechts- und Linksabbiegestreifen verfügen. Von Neusiedl am See kommend wird auf Höhe der Feldstraße zusätzlich eine Linksabbiegespur eingerichtet.