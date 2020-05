Bauprogramm 2020: Kriechspur für B50 wird umgesetzt

Rund 190 Millionen Euro, um knapp 30 Millionen mehr als im Vorjahr, werden heuer über die burgenländische Baudirektion in verschiedene Projekte investiert. Der Großteil davon geht mit 125 Millionen Euro in die Bundesstraßen, für die Wasser- und Umweltwirtschaft sind 42,2 Millionen Euro vorgesehen, in die ländliche Struktur werden ebenso wie in die Landesstraßen 11 beziehungsweise 10 Millionen Euro investiert.

"Wir werden alles versuchen, um uns aus der Krise hinaus zu investieren", sagte Landesrat Heinrich Dorner ( SPÖ). Gemeinsam mit Baudirektor Wolfgang Heckenast und Gruppenvorstand Josef Wagner präsentierte er am Dienstag das Bauprogramm für das heurige Jahr.

B50: Kriechspur ab Günseck

Eines der für heuer vorgesehenen Projekte ist die lang geforderte Kriechspur auf der B50 in Richtung Süden vor Bernstein. Diese wird nun auf einer Länge von 1,6 Kilometern umgesetzt, die Kosten dafür liegen bei 2,1 Millionen Euro.