Spitalsneubau in Gols wird zum politischen Zankapfel

Parteipolitisches Hickhack hin oder her, der Bezirk Neusiedl am See wird ein neues Krankenhaus bekommen, das steht seit der Ankündigung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ( SPÖ) im Vorjahr fest. Als dafür beste Standortgemeinde wurde Gols ausgewählt.

„Zentral gelegen, maximal 30 Minuten Fahrtzeit für 105.000 Menschen im Nordburgenland, besser geh’s nicht. Gols ist der idealste Standort für das neue Krankenhaus“, sagte SPÖ-Nationalratsabgeordneter Maximilian Köllner bei einer Pressekonferenz mit seinen Parteikollegen Daniela Winkler und Kilian Brandstätter am Freitag. Es sei unverständlich, warum die Golser ÖVP dem Grundsatzbeschluss im Gemeinderat nicht zugestimmt habe und gegen das Projekt sei.