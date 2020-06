In Deutschland nennen sie ihn „Klep-Ice“

Apropos Südburgenländer und Basketball: In kaum einer anderen Region ist die Dichte an Ausnahmetalenten so hoch wie am südöstlichsten Rand Österreichs. Von dort aus machte sich Bernd Volcic international einen Namen, folgten David Jandl und David Krämer nach und dann eben Klepeisz. Vergleichen mag er die deutsche Top-Liga mit der österreichischen nicht, wohl aber hofft er, dass „der heimische Basketball nach der Corona-Krise wieder Schwung aufnehmen kann und eine breite Basis an Nachwuchsspielern schafft“. Auch im Hinblick auf das Nationteam, das sich noch eine kleine Chance auf die Qualifikation für die Europameisterschaft 2022 ausrechnen darf.

Persönlich hat der Pointguard aber noch lange nicht genug. Im KURIER-Gespräch lässt er anklingen, dass für ihn derzeit nur die deutsche oder spanische Liga infrage kommt. „Alles andere ist nicht wirklich interessant.“ Nach dem Finalturnier ist Klepeisz als „free agent“ ohne Verein, eine Rückkehr nach Braunschweig, wo sie ihn wegen seiner Nervenstärke „Klep-Ice“ nennen, ist aber nicht ausgeschlossen. Weitere gute Leistungen vorausgesetzt, könnten aber durchaus auch stärkere Vereine anklopfen. Zumal die Scouts derzeit nicht viel zu tun haben, außer das Turnier zu verfolgen – derzeit der einzige Live-Basketball in Europa.