Kooperation mit Privatuni soll drohenden Ärztemangel lindern

Dieser Entwicklung will das Land nun entgegentreten - mit einer am Mittwoch von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ( SPÖ) und KRAGES-Geschäftsführer Harald Keckeis präsentierten Kooperation mit der Danube Private University (DUP) in Krems. Diese Vereinbarung gibt dem Land die Möglichkeit, ab September jährlich fünf Studierende an die Privatuniversität zu schicken.