In Österreich verschärft sich der Ärztemangel rapide

Mittelfristig beläuft sich der jährliche Nachbesetzungsbedarf laut Kammer auf 938 Ärztinnen und Ärzte. „Das ist die Anzahl zusätzlicher niedergelassener Ärzte, die wir zur Aufrechterhaltung des Status quo in fünf Jahren benötigen, um die pensionsbedingten Abgänge zu kompensieren“, sagte Steinhart.

Österreich sei allerdings weit davon entfernt, diesen Bedarf decken zu können. 2017 gab es an den öffentlichen Universitäten 1665 Absolventen eines Medizinstudiums. Bekannt ist aber, dass um die 40 Prozent davon nicht in Österreich als Ärzte arbeiten werden.

Ärztebedarf wird steigen

Verschärfend kommt zu diesen Daten hinzu, dass der Ärztebedarf in Zukunft steigen wird, weil die Bevölkerung voraussichtlich wächst, älter und betreuungsintensiver wird.

Besonders dramatisch sei die Situation bei den Ärzten mit Gebietskrankenkassen-Vertrag, die für die niedergelassene Versorgung auf e-Card bedeutsam sind. Die Altersverteilung hat hier eine deutliche Zacke nach oben bei den heute 61- und 62-Jährigen, in zehn Jahren haben 55 Prozent aller Ärzte mit GKK-Vertrag das Pensionsalter erreicht. Der Nachbesetzungsbedarf beläuft sich auf 434 GKK-Ärzten pro Jahr.

Bei den Fachärzten erreichen 60 Prozent in zehn Jahren das Pensionsalter.

Als Modell für rasche Gegenmaßnahmen nennt die Ärztekammer Deutschland. Zusammengefasst sind dies: Erhöhung der Zahl der Medizinstudenten, Landarztstipendien, Stipendien, die Spitäler an Jungärzte vergeben, attraktive Leistungen für Jungärzte, die sich in ländlichen Regionen niederlassen und den Ausbau der Online-Betreuung von Patienten.