Pflege in Österreich steht laut Studie vor dem Kostenkollaps

Was also tun? Für Othmar Karas und andere engagierte NGO-Vertreter im Pflege-Bereich ist einmal mehr klar, dass der Ausbau der mobilen Pflege forciert werden muss. Karas: „Die Vorteile der mobilen Dienste stehen außer Zweifel, und sie ermöglichen genau das, was die Menschen ohnehin wollen, nämlich: möglichst lange zu Hause betreut zu werden.“ Mindestens ebenso wichtig ist für Geschäftsführerin Anselm etwas anderes, nämlich: Die Attraktivität des Jobs muss verbesser werden. „Hoch qualifizierten ausländischen Pflegekräften wird vielfach das Arbeiten erschwert, weil die Nostrifizierung (Anerkennung) ihrer Qualifikationen kompliziert ist.“ Zudem müsse man das Angebot an Ausbildungen im Pflegebereich verbreitern. Indem man junge Menschen schon im letzten Pflichtschuljahr „abholt“. Oder indem man Berufstätigen den Umstieg in die Pflege erleichtert und während der Umschulung deren Lebenshaltungskosten übernimmt.